Kütahya haber... Dumlupınar Diorama Müzesi'nin temeli atıldı Yerel Haberler Kütahya yerel haberi... Büyük Zafer'in 100. yıl sembol eserlerinden Dumlupınar Diorama Müzesi temel atma töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük Zafer'in 100. yıl sembol eserlerinden Dumlupınar Diorama Müzesi temel atma töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Konuyla ilgili Dumlupınar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Diorama Müzesi temel atma töreninin ardından gençlerle birlikte Dumlupınar Seyir Terasının açılışını yaptı. Bakanımız Soylu, Büyük Zafer'in 100. yılında Kurtuluş Savaşı boyunca tüm cephelerde şehit düşen vatan evlatlarının anısına yapılan Dumlupınar Şehitliğini ziyaret etti" denildi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Süleyman Soylu Dumlupınar Yerel Haberler

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