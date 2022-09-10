Kütahya haber... 200 e-scooter Kütahya sokaklarında

200 e-scooter Kütahya sokaklarında

KÜTAHYA - Kütahya'da, e-belediyecilik projeleri çerçevesinde kente kazandırılan 'e-scooter'ların tanıtımını Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık gerçekleştirdi. Başkan Işık, çevreci alternatif ulaşım aracının Kütahya'ya ve Kütahyalılara hayırlı olmasını temenni etti.

Hava kirliliği ve emisyon açısından sıfır zarar ile çevre dostu olarak lanse edilen yeni nesil ulaşım aracı olan e-scooter'lar artık Kütahya sokaklarında yerini aldı.

Başkan Işık, "Bugün şehrimizde bir yeniliğin daha açılışını yapıyoruz. Öncelikle şehrimize ve şehrimizde bu elektrikli scooter'ı kullanacak hemşehrilerimize ve gençlerimize hayırlı olsun. 4 Temmuz 2022 tarihli il trafik komisyonu kararı doğrultusunda şehrimize kazandırdığımız alternatif ulaşım aracı söz konusu scooter'lar. Bu scooter'lara ev sahipliği yapmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok şehrimizde olan bu uygulama bu tarihten itibaren şehrimizde de olacak. Bu araçları şehrimize kazandıran Yapıdrom Teknoloji A.Ş.'ye teşekkür ediyorum" dedi.

"Yüzde 25 oranında indirimli yararlanabilecekler"

Uygulamanın 200 adet scooter ile başladığını dile getiren Başkan Işık, "Şu an 200 adet e-scooter ile bu uygulamayı başlattık. Yönetmelik gereğince bunu kullanacak hemşehrilerimizin kask ve reflektörlü yelek kullanması gerekiyor. Hemşehrilerimizin dikkatli bir şekilde e-scooter'ları kullanarak hayırlı hizmetten yararlanmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kütahya Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik olarak hizmete sunduğu İkamet Kart projesi sahibi öğrencilerin uygulamadan indirimli yararlanabileceklerini ifade eden Başkan Işık, "Üniversite öğrencilerimizin ikametlerini şehrimize almaları halinde belediyemizden alacakları İkamet Kart ile bu ulaşım aracından yüzde 25 oranında indirimli yararlanabilecekler" ifadelerini kullandı.

Yapıdrom Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Yavuz Salih Şahin ise, "Sizin vasıtanızla biz Kütahya'ya bir yatırım gerçekleştirdik. Amacımız Kütahya'da trafiğe alternatif bir ulaşım sistemi oluşturmak. Genç kardeşlerimizin yeni nesil ulaşım araçları ile bir noktadan bir noktaya hareketini sağlamak. Yaklaşık 200 scooter ile 15 bin Kütahyalıya hizmet veriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 300 bin dakikalık bir kullanım gerçekleşti. Hava kirliği ve emisyon açısından katma değer bir rakam. Sizin olurlarınızla daha iyi bir hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu.