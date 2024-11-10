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Kütahya Gönüllüleri, İhtiyaç Sahibi Çocuklara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı

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Kütahya'da 'Kütahya Gönüllüleri Hareketi', öksüz ve ihtiyaç sahibi 100 çocuğa yönelik çeşitli atölyeler düzenleyerek eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı.

Kütahya'da kendilerine "Kütahya Gönüllüleri Hareketi" adını veren gönüllüler, öksüz ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 çocuğa unutulmaz bir gün yaşattı.

Kendilerine "Kütahya Gönüllüleri Hareketi" adını veren gönüllüler, tarihi Germiyan Konağı'nda çocuklara yönelik çini, ebru, masal, oyun ve çikolata çeşmesi gibi atölyeler kurdu. Atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de yeni beceriler kazandı. Etkinlikte çocukların ürettiği eserler daha sonra onlara hediye edildi. Gönüllüler, etkinliğe maddi manevi destek veren tüm gönüllülere ve program için mekan sağlayan TÜGVA yetkililerine teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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