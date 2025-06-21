Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük: 'Spor yatırımlarımız artarak devam edecek'

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük: 'Spor yatırımlarımız artarak devam edecek'
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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Kütahya'da spor organizasyonlarına ve gençlik projelerine yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Küçük, sporun tabana yayılması ve gençler için sundukları ücretsiz hizmetlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, "Kütahya, son yıllarda çok önemli spor organizasyonlarına imza attı ve buna devam edecektir" dedi.

İl Müdürü Bülent Küçük, kentteki spor yatırımları ve gençlik projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İhlas Haber Ajansı (İHA) Kütahya Bürosu'nu ziyaret eden Küçük, özellikle futbol tesislerine yapılan yatırımlara dikkat çekerek, sporun tabana yayılması konusunda kararlı adımlar attıklarını vurguladı. Kütahya'da futbolun büyük bir ilgiyle takip edildiğini belirten İl Müdürü Küçük, bu ilgiye karşılık verebilmek için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Sporun her kesime ulaşması amacıyla yatırımların sürdüğünü belirten Küçük, "Kütahya'da spor ve gençlik hizmetleri tamamen ücretsiz sunuluyor. Gençlerimiz şehir dışındaki kamplardan yurt hizmetlerine kadar devletin sunduğu imkanlardan yararlanıyor" diye konuştu.

Kütahya genelinde toplam 11 yurtta hizmet verdiklerini dile getiren Küçük, kapasite konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, "Her türlü imkanı devletimiz sağlıyor. Yurtlarımızda kalan çocuklarımızın tüm ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde karşılanıyor" ifadelerini kullandı.

Küçük, Kütahya'da sporun ve gençliğin geleceğine yapılan yatırımların artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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