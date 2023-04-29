Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 146 memur yemin ederek kadroya geçti

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/B statüsünde farklı unvanlarda görev yapan 146 memur kadroya geçmeleri nedeniyle "Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği" çerçevesinde yemin ederek yemin belgelerini imzaladılar.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/B statüsünde farklı unvanlarda görev yapan 146 memur kadroya geçmeleri nedeniyle "Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği" çerçevesinde yemin ederek yemin belgelerini imzaladılar.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Hizmet Müdürleri, Yurt Müdürleri, Şube Müdürleri, Merkez birimde görev yapan personeller, gençlik çalışanı, özel güvenlik, destek personelleri ile aileleri katıldı.

Törende, kadroya geçen memurlara hitap eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Devlet Memurluğuna geçişte yapılan yeminin önemini hatırlatarak, yurt sevgisi, kurumdan hizmet alan vatandaşların beklentileri, çalışma düzeni, örnek ve iyi insan yetişmesindeki kurumun önemi gibi konularda beklentilerini paylaştı. - KÜTAHYA