Kütahya Genç İyilik Hareketi Derneği, Bir Yılda 750 Bin TL Yardımda Bulundu

Kütahya Genç İyilik Hareketi Derneği, Bir Yılda 750 Bin TL Yardımda Bulundu
Güncelleme:
Kütahya Genç İyilik Hareketi Derneği, birinci yılını geride bırakırken gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerini ve yardımları kamuoyuna sundu. Dernek, ihtiyaç sahiplerine ulaştığı yardımlarını ve düzenlediği etkinlikleri açıkladı.

Kütahya Genç İyilik Hareketi Derneği Başkanı Hakan Özkul, derneğin kuruluşunun birinci yılında gerçekleştirdikleri faaliyetleri kamuoyuyla paylaştı. Kütahya'daki medya kuruluşlarını ziyaret eden Başkan Özkul, derneğin bir yıl içinde hem Kütahya'da hem de farklı bölgelerde ihtiyaç sahiplerine ulaşarak birçok sosyal sorumluluk projesine imza attığını belirtti.

Derneğin 1 yıllık faaliyet raporuna göre, 3 söyleşi düzenlendi ve 1. Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi. 'Askıda İftar' projesi kapsamında 40 aileyle birlikte iftar yapıldı. Bengisu'da 250 kişilik çocuk iftarı organize edildi. 47 çocuk için oyuncak ve hediye paketleri hazırlandı. Paydaş kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirildi. 67 çocuğa bot ve mont, 128 çocuğa Ramazan Bayramı kıyafeti, 420 kişiye nakdi yardım ulaştırıldı. 66 aileye Ramazan kolisi, 74 aileye market kartı, 32 aileye hijyen paketi desteği sağlandı. Dezavantajlı çocuklara yönelik 'Kudüs Macerası' film gösterimi düzenlendi.1 su kuyusu açıldı. Kurban Bayramı'nda 110 çocuğa bayramlık, 137 aileye 5 kilo et dağıtımı yapıldı. Dernek binası açıldı. Yetim çocuklar için karne günü eğlencesi düzenlendi. 32 öğrenciye okul kıyafeti, 104 öğrenciye kırtasiye desteği verildi. 14 miniğe yetim sponsorluk desteği sağlandı. Dernek, '81 Şehir 81 STK Fuarı'nda Kütahya'yı temsil etti. 85 aileye tespit ve durum ziyareti yapıldı. Toplamda 750 bin TL'lik nakdi yardım dağıtıldı. 172 aileye demirbaş eşya desteği ulaştırıldı.

Başkan Hakan Özkul, "Bir yıl içinde yüzlerce aileye dokunmanın, çocukların yüzündeki tebessüme vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni dönemde de iyiliği büyütmeye devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
