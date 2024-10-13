Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Basın Kartlarının Önemine Dikkat Çekti

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, resmi bir kimlik niteliği olan basın kartı ve basın trafik kartlarının basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla kendilerine verildiğini ifade etti.

Zaman zaman sahada görevli kamu çalışanları ile basın mensuplarının vazifelerini yerine getirirken birlikte uyum içinde çalışmak durumunda olduklarını dile getiren Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, resmi bir kimlik niteliği olan basın kartı ve basın trafik kartlarının basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla kendilerine verildiğini, kamu çalışanlarının bu hususu dikkate almaları gerektiğini vurguladı. Sağlam, basın mesleğinin de bir kamu görevi olduğunu sözlerine ekledi. - KÜTAHYA