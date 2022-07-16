Kütahya, FETÖ darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek oldu

Kütahya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek, tek ses oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı.

Ulu Cami önünde başlayan yürüyüş, Kütahya Belediyesi tören alanında sona erdi. Dev Türk bayraklarının açıldığı yürüyüşe; Vali Ali Çelik, Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya Belediyesi tören alanındaki anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anma programında 7'den 70'e herkes İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

Halkın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını alandaki dev ekrandan takip ettiği gecede şiirler ve ilahiler okundu, kahramanlık türküleri seslendirildi.

15 Temmuz'un yıl dönümünde tören alanını dolduran vatandaşlara seslenen Vali Ali Çelik, "O gece tank, top, tüfek ve diğer ihanet silahlarına karşı kalplerindeki iman ve vatan aşkıyla ihanete karşı koyan 252 şehidimizi rahmetle anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Milletin gücünün üstünde bir güç tanımıyoruz"

15 Temmuz 2016 gecesi Türk milletinin tarihi bir destan yazdığını belirten Vali Çelik, "15 Temmuz öncesini ve sonrasını iyi analiz etmeliyiz. O gece içimizdeki hainler deşifre olmuş, gerçekler ortaya çıkmıştır. Hiçbir şey 15 Temmuz'dan önceki gibi olmayacak; çünkü milletimizin gücü üzerinde hiçbir gücü tanımıyoruz. "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir!" dedi.

Gecede birer konuşma yapan Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı; birlik, beraberlik mesajları verdiler.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" ile tören alanına ulaştırılan Türk bayrağı Vali Ali Çelik'e takdim edildi.

Vali Çelik, "Şanlı bayrağımız gençlerimize emanet. Sonsuza kadar gökyüzünde dalgalanacak, hiçbir zaman düşmeyecek" dedi.

Darbe girişiminin gerçekleştirildiği saat 00.13'te tüm illerde olduğu gibi Kütahya'da da sela okundu. Program, tüm şehitler için dua edilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel