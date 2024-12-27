Kütahya Emniyet Müdürlüğü Personeli Ödüllendirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görev yapmaya devam ederken, üstün başarı gösteren personeller onurlandırıldı.

Vali Musa Işın, teşkilatın başarılı çalışmalarını takdir ederek emniyet personeline "Başarı ve Üstün Başarı Belgesi" takdim etti.

Emniyet Müdürü Osman Elbir, belgeleri personeline makamında teslim etti. Törende, başarılı çalışmaların devam etmesi temennisinde bulunan Elbir, şu ifadelere yer verdi:

"Personellerimizin başarılarının ardında, hem kendilerinin hem de ailelerinin sabır ve fedakarlığı vardır. Bu vesileyle tüm personelimize ve ailelerine teşekkür ediyorum."

Teşkilat, Vali Musa Işın'a destek ve takdirlerinden ötürü minnetlerini sunarken, halkın huzuru ve güvenliği için özverili çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA