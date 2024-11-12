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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Sanal Bahis Bağımlılığı Paneli Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Sanal Bahis Bağımlılığı Paneli Düzenlendi
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, gençlerin sanal bahis bağımlılığının sosyal ve psikolojik boyutlarını tartışmak üzere bir panel düzenledi. Etkinlikte uzmanlar, bağımlılığın etkileri ve önlenmesi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, gençlerde sanal bahis bağımlılığının sosyal ve psikolojik boyutlarının ele alındığı bir panele ev sahipliği yaptı.

Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen panelde, sanal bahis bağımlılığının gençler üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde gündeme getirildi. Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Demir, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Eray Acar, Aile ve Toplum Hizmetleri Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hicran Özkul, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, sanal bahis bağımlılığının gençlerin geleceğini olumsuz etkileyebileceğine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Panelin ilk konuşmacısı Öğr. Gör. Latife Sürsavur Demirel, "Sanal Dünyanın Tehlikeleri ve Sanal Bahis Bağımlılığının Sosyal Etkileri" başlıklı sunumuyla sanal dünyanın psikolojik, sosyal ve güvenlik boyutlarına değindi. Demirel, sanal bahis bağımlılığının kişilerin aile ve arkadaş ilişkilerini zedelediğini, akademik ve iş performansını düşürdüğünü ve sosyal statü kaybına yol açtığını belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Kaşdarma, "Sanal Bahis Bağımlılığının Psikolojik Boyutları" konulu konuşmasında, kumar bağımlılığının bireylerde ek bağımlılıklara neden olduğunu vurguladı. Kaşdarma, bağımlılıktan kaçınmak için kumar oynamamanın getireceği faydaların belirlenmesi, günlük ihtiyaçtan fazla para taşımama, kumar sitelerine erişimi engelleme ve tetikleyici bahanelerden kaçınma gibi yöntemler önerdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden Burak Akdoğan ve Meltem Şahin ise sanal bahis suçlarının nasıl takip edildiğini, polislik deneyimlerinden örnekler vererek anlattılar. Dr. Öğr. Üyesi Nizamettin Aydın da yasal ve yasa dışı bahis sektörünün ekonomik büyüklüğünü aktardı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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