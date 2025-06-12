Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 'İmanda Diriliş' Konferansı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) düzenlenen "İmanda Diriliş" konulu konferansa Op. Dr. Salih Selman, konuşmacı olarak katıldı.

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi'nin davetlisi olarak kente gelen Op. Dr. Salih Selman, DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilen konferansa katıldı. Selman, meslek hayatından ve yaşam tecrübelerinden kesitler sunarken, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetler ile İslam tarihindeki önemli olaylara da değindi. Selman, inancın bireysel ve toplumsal dirilişteki rolüne vurgu yaptı.

Konferansın ardından Emir Sultan Kur'an Kursu'nu ziyaret eden Selman, burada hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Selman, onlarla bilek güreşi yaparak samimi anlar yaşadı. - KÜTAHYA