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Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti

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Bodrum'da düzenlenen yemek yarışmasında derece elde eden Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Öğrenciler, yarışma süreci ve yaptıkları yemekler hakkında bilgi verdi.

Bodrum'da düzenlenen yemek yarışmasında derece elde eden Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Bodrum'da düzenlenen yemek yarışmasında Kütahya baklavası, hamaylı tatlısı, sıkıcık çorbası, ılıbada dolması gibi yöresel lezzetlerle Kütahya'yı temsil ederek en iyi lise ve en iyi ekip dallarında altın madalya, 11 dalda toplamda 15 madalya kazanan Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Ziyarette, öğrenciler ve danışman öğretmenleri yarışma süreci ve yaptıkları yemekler hakkında Müdür Hasan Başyiğit'e bilgi verdiler. Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Başyiğit, başarılarının devamını diledi. Ayrıca Kütahya'nın tanıtımını yaptıkları için teşekkür etti.

Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanında eğitim alan öğrenciler teorik ve uygulamalı derslerle geleceğin aşçıları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ulusal ve uluslararası yemek yarışmalarına katılarak çeşitli başarılar elde eden bu alandaki öğrencilere mezuniyetlerinde talep etmeleri durumunda diplomalarının yanında iş yeri açma belgesi de vermekte ve bu sayede mezun olan öğrenciler kendi işlerini kurma imkanı bulabilmekteler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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