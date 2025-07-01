Kütahya’dan Yurtdışına Göç Edenler Yurtdışından Gelenleri İki Kat Aştı

Kütahya’dan Yurtdışına Göç Edenler Yurtdışından Gelenleri İki Kat Aştı
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TÜİK verilerine göre, 2024 yılında Kütahya'dan yurtdışına giden kişi sayısı, kente yurtdışından gelen göçmen sayısının neredeyse iki katı olarak kaydedildi. Kütahya'ya yurtdışından gelen kişi sayısı 1.705 iken, yurtdışına gidenlerin sayısı 2.977 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri'ni kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Kütahya'dan yurtdışına giden kişi sayısı, kente yurtdışından gelen göçmen sayısının neredeyse iki katı oldu.

2024 yılı itibarıyla Kütahya'ya yurtdışından gelen kişi sayısı bin 705 olarak kayıtlara geçti. Bu kişilerin 899'u erkek, 806'sı ise kadın olarak açıklandı.

Öte yandan, aynı dönemde Kütahya'dan yurtdışına göç eden kişi sayısı ise 2 bin 977 olarak belirlendi. Bu grubun bin 807'sini erkekler, bin 170'ini kadınlar oluşturdu.

TÜİK'in verilerine göre, Kütahya'dan yurtdışına gerçekleşen göç, ilin toplam nüfusuna oranlandığında binde 5 seviyesinde gerçekleşti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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