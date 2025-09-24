Haberler

Kütahya'dan 31 Kişilik Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Gediz ilçesinden 31 kişilik umre kafilesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu ile kutsal topraklara doğru yola çıktı. Tören sırasında manevi atmosferde dualar edildi ve umreciler uğurlandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinden 31 kişilik bir umreci kafilesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Din görevlileri Turan Çakır ve Mustafa Arıka'nın rehberliğinde gerçekleştirilecek yolculuk öncesinde, cami avlusunda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, tekbirler ve salavatlar getirildi. Törenin ardından, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan umre ibadetinin fazileti hakkında bir sohbet gerçekleştirdi. Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, umrecilere hitaben yaptığı konuşmada, "Umre, manevi bir yenilenme ve arınma yolculuğudur. Bu mübarek yolculukta, ibadetlerinizi huşu içinde yerine getirirken, vatanımız, milletimiz ve tüm insanlık için dualar etmeyi unutmayın. Rabbim, yolculuğunuzu mübarek eylesin ve salimen gidip dönmeyi nasip etsin" dedi.

Müftü Turan'ın dualarının ardından umreciler, gözyaşları ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı. Tören, manevi duyguların yoğun yaşandığı bir atmosferde sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
