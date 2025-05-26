Kütahya'daki Trafik Kazaları Kameralarda Görüntülendi

Kütahya'daki Trafik Kazaları Kameralarda Görüntülendi
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Kütahya'daki Trafik Kazaları Kameralarda Görüntülendi
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Kütahya'da Nisan ayında meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Dikkatsizlik ve aşırı hız gibi sebeplerle oluşan kazalarda birçok kişi yaralandı.

Kütahya'daki trafik kazaları kameralara yansıdı

KÜTAHYA - Kütahya'da meydana gelen çok sayıda trafik kazaları saniye saniye Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Kütahya'da Nisan ayında meydana gelen kazalarda onlarca kişi yaralandı. Kameralara yansıyan kazalarda, dikkatsizlik, aşırı hız ve hatalı çıkış öne çıktı. Sanayi kavşağında meydana gelen kazaların hatalı çıkış sebebiyle gerçekleştiği görüldü. Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir genç, hızla gelen otomobilin çarpmasıyla yol kenarına savrularak yaralandı. Diğer kazalarda ise dikkatsizlik ve takip mesafesinin korunmaması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ŞEN - Yerel
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