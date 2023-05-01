Kütahya'daki operasyonlarda yakalanan 152 şahıstan 4'ü tutuklandı

KÜTAHYA Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce Nisan ayında il genelinde yapılan çalışmalarda, 101 olayda yakalanan 152 şahıstan 4'nün tutuklandığı bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 01 - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda,101 olayda 152 şahıs yakalanmış, 4 şahıs tutuklanmıştır. Suç unsuru olarak, 282,73 gram bonzai,132,67 gram metamfetamin, 14,81 gram esrar, bin 322 adet sentetik ecza ve 205 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.