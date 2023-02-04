Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'daki kazı dünyanın ön önemli keşifleri arasında yer aldı

Yerel Haberler

Kütahya'daki kazı dünyanın ön önemli keşifleri arasında yer aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan tarafından yürütülen kazı dünyanın en önemli keşifleri arasında yer aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan tarafından yürütülen kazı dünyanın en önemli keşifleri arasında yer aldı.

BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji bölümü öğretim üyesi Fidan'ın başkanlığında yürütülen Kütahya'da sürdürülen 'Tavşanlı Höyük' kazısı, dünyanın en önemli arkeolojik keşifleri arasında yer aldı.

Bir internet sitesi tarafından açıklanan 2022 yılı dünyanın en önemli arkeolojik keşifleri top 10 listesinde yer alan 'Tavşanlı Höyük' kazısı daha önce de Türkiye'deki en önemli kazılar arasında üçüncü olmuştu. BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Doç. Dr. Erkan Fidan ve ekibini bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tavşanlı Kütahya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title