Kütahya'da 'Zabrus' seferberliği

KÜTAHYA Kütahya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekili alanlara zarar veren 'Zabrus böceği'ne karşı seferberlik başlattı.

Kütahya'da, özellikle arpa ve buğday ekili tarlalarda görülen 'Zabrus' isimli böcek, (Ekin kamburu böceği) merkeze bağlı Köprüören köyünde mahsule zarar verdiği belirtildi. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Güray Çelik, ziraat mühendisleri Firdevs Bilgi, Emine Kahraman ve Nevzat Çetin Köprüören köyünde üreticileri Zabrus zararlısına karşı bilinçlendirdi.

Zabrusa karşı ilaçlamanın önemine dikkat çeken Güray Çelik, "Zabrus başlıca buğday, arpa, yulaf ve çavdarda zararlı olmaktadır. Zabrusu toprak yapısı yumuşak olan bölgelerde daha çok görüyoruz. Bunun mücadelesini yıllardır veriyoruz. Bu zarralıya karşı sürekli kontrolleri yapıyoruz. Üreticimizi uyarıyoruz. Zabrus ciddi anlamda verim kaybı yapıyor. En önemli mücadele topum ilaçlaması. Sonra da yüzey ilaçlaması yapmamız lazım. Bu sene üreticilerimize hem bakanlık hem de İl Özel İdaresi bütçeli projemizle arpa ve buğday tohumu dağıttık. Ayrıca ilaçlama konusunda da bir projemiz olabilir" diye konuştu.