Kütahya'da Yörük ve Türkmen Şöleni

Kütahya'da bu yıl 13.ncüsü düzenlenen 'Yörük ve Türkmen Şöleni' Yoncalı Mesire alanında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yüzlerce Yörük ve Türkmen mehteran eşliğinde, milli kıyafetler içinde Ulu Camii'nden Zafer Meydanı'na kadar kortej ve tanıtım yürüyüşü yaptı. Yörük ve Türkmenlerin yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik daha sonra Kütahya Yoncalı Mahallesi'nde devam etti. Şölene Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Ertuğrul Gazi Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nihat Kula, Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz, Ertuğrul Gazi Kültür Dernekleri Federasyonu ile Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği Kadın Kolları Başkanı Fatma Sever Akgün'ün okuduğu 'Yörüğüm, Türkmenim ve Türk'üm isimli şiiri ayakta alkışlandı.

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alim Işık, bundan sonraki yıllarda Yörük ve Türkmen Şöleni'nin belediyenin sponsorluğunda yapılacağını ifade etti.

Şölenin ana sponsoru Hürok Mermer'e Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Teşekkür plaketini Namaz'ın elinden alan Hürok Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Olçar, "Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Mehter ve halk oyunu gösterilerine yer verilen şölende, Kütahya Belediyesi tarafından katılımcılara pilav ikram edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel