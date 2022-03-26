Kütahya'da yıkılmaya ve çökmeye meyilli 285 yapı ortadan kaldırıldı - Haberler

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Kütahya'da yıkılmaya ve çökmeye meyilli 285 yapı ortadan kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'da yıkılmaya ve çökmeye meyilli 285 yapı ortadan kaldırıldı

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir günde 8 adet 'Mail-i inhidam' yıkımı gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir günde 8 adet 'Mail-i inhidam' yıkımı gerçekleştirdi. Yapılan yıkımlarla birlikte Kütahya'nın tehlike arz eden bina sorunu ortadan kalkıyor.

Kütahya'nın önemli sorunları arasında yer alan ve tehlike arz eden bina sorunu, ortadan kalkıyor. 2019 yılından itibaren farklı mahallelerde devam eden mail-i inhidam (yıkılmaya, çökmeye meyilli yapı) sayısı 277 iken, Güveçci ve Okçu mahallelerinde bir günde yapılan 8 adet yıkım ile birlikte 285 adete ulaştı.

Yapısal ömrünü tamamlamış ve tehlike oluşturabilecek yapıların yıkımıyla vatandaşların can güvenliği korunuyor. Yapılan yıkımlarla, bu tür yapılarda oluşabilecek sorunların da önüne geçilirken, şehrin dokusunun yenilenmesinin de önü açılıyor.

Görüntü kirliliğinin yanında çevreye verdiği tehlikelerle ön plana çıkan mail-i inhidam yapıların yıkım işlemlerinin devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da yıkılmaya ve çökmeye meyilli 285 yapı ortadan kaldırıldı

Kütahya'da yıkılmaya ve çökmeye meyilli 285 yapı ortadan kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi, Kütahya, Yerel, Haberler

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