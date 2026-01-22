Haberler

Kütahya Huzurevi'nde 'Kahkaha Yogası' etkinliği

Güncelleme:
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından huzurevinde kalan yaşlı bireylere yönelik gerçekleştirilen 'Kahkaha Yogası' etkinliği, katılımcıların psikolojik iyi oluşuna katkı sağladı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından huzurevinde kalan yaşlı bireylere yönelik "Kahkaha Yogası" etkinliği gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının onayıyla yürütülen etkinlik, Fatma Sena Albayrak'ın Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Tez Çalışması kapsamında hayata geçirildi. "Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerde Kahkaha Yogasının Psikolojik İyi Oluş ve Depresif Belirtilere Etkisi" başlıklı çalışma doğrultusunda düzenlenen programın 7'nci seansı huzurevi sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik boyunca keyifli anlar yaşayan huzurevi sakinlerinin mutluluk ve memnuniyetleri yüzlerine yansırken, kahkaha yogasının psikolojik iyi oluşa katkı sağladığı gözlemlendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

