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Kütahya'da Yangın: Soba Külü Sebebiyle 11 Yapı Yandı

Kütahya'da Yangın: Soba Külü Sebebiyle 11 Yapı Yandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Kızılçukur köyünde çıkan yangının, bahçeye dökülen soba külü nedeniyle olduğunu açıkladı. Yangında 5 metruk ev, 2 oturulan ev ve 4 hayvan barınağı yanarken, can kaybı yaşanmadı.

Kütahya Valisi Musa Işın Tavşanlı ilçesine bağlı Kıızılçıkur köyündeki yangının çakış sebebini açıkladı.

Vali Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının bahçeye soba külünün dökülmesi sonucu çıktığını belirtti. Işın yaptığı açıklamada: "Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde bahçeye soba külünün dökülmesi sonucu çıkan yangında 5 adet metruk ev, 2 adet oturulan ev, 4 adet hayvan barınağı yanmıştır. Evler daha önceden tahliye edildiği için can ve mal kaybı olmamıştır. Yangın söndürülmüştür. Çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Bu arada, yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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