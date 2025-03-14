Kütahya'da Yabancı Öğrencilerle İftar Programı

Kütahya Valisi Musa Işın, Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, kentte öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Bedesten binasında gerçekleştirilen programa, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Vali Yardımcısı Fikret Zaman, Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, fakülte dekanları, üniversite yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İftar programında öğrencilere hitap eden Vali Işın, Ramazan ayının Müslümanlar için bir bereket ve dayanışma dönemi olduğunu belirterek, "Hepimiz Allah'ın kulları ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) ümmetiyiz. Bizi bir araya getiren en büyük bağ, İslam kardeşliğidir. Müslümanlar tek millettir, tek ümmettir. Gençler, mutlaka okuyun ve ilimle meşgul olun. Eğer Allah'a iman etmez ve Peygamberimizin yolundan uzaklaşırsak, milli kimliğimizi kaybederiz" dedi.

İslam dünyasında yaşanan sıkıntılara da değinen Vali Işın, "Bütün dualarımız, zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimiz içindir. Allah, onları selamete ve özgürlüklerine kavuştursun" ifadelerini kullandı.

İftar sonrası öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Vali Işın, farklı ülkelerden gelen öğrencilerle kaynaşmanın ve birlikte iftar yapmanın, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı. - KÜTAHYA