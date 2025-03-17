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Kütahya'da Yabancı Öğrencilere Özel İftar Programı

Kütahya'da Yabancı Öğrencilere Özel İftar Programı
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Kütahya İl Müftülüğü, 'İyilik Haftası' kapsamında yabancı uyruklu öğrenciler için özel bir iftar düzenleyerek, kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Kütahya İl Müftülüğü, "İyilik Haftası" çerçevesinde Türkiye'ye uzak kıtalardan gelen yabancı uyruklu öğrenciler için özel bir iftar programı düzenledi.

Düzenlenen programa İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak da katıldı. Öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Anatoprak, onlara eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, bu tür etkinliklerin kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini vurguladı.

Kütahya İl Müftülüğü yetkilileri, gelecekte de benzer organizasyonlarla öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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