Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da polis ekiplerince uygulama noktasında üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan T.T., isimli şahsın yapılan kontrollerinde, bin 80 gram kokain ele geçirildi. Araçta yapılan aramada narkotik köpeği 'Thor'da görev aldı.

Gözaltına alınan T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.