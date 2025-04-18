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Kütahya'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

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Kütahya'da polis uygulama noktasında uyuşturucu madde ile yakalanan N.E.A isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen toplam 587,64 gram reçine esrar maddesi ile ilgili işlem başlatıldı.

Kütahya'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da polis uygulama noktasında uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uygulama noktasında durdurulan N.E.A isimli şahsın yapılan kontrollerinde, 6 parça halinde, toplamda 587,64 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Yerel
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