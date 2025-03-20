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Kütahya'da Üniversiteli Gençler için İftar Programı Düzenlendi

Kütahya'da Üniversiteli Gençler için İftar Programı Düzenlendi
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Kütahya Dr. Osman Konur Kur'an Kursu'nda, Dumlupınar Üniversitesi'nde eğitim gören üniversiteli gençler ile iftar programı düzenlendi. Programda İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, Ramazan'ın manevi atmosferi üzerine bir konuşma yaptı.

Kütahya Dr. Osman Konur 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda, Dumlupınar Üniversitesi'nde eğitim gören üniversiteli gençler ile iftar programı düzenlendi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programa İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, Dr. Osman Konur Kur'an Kursu öğreticileri ve Kur'an Kursu Öğreticisi Rabia Arvas da katıldı.

Programda Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, gençlerle bir araya gelerek "Ramazan Ayının Son On Gününü Verimli Değerlendirmek" konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Ramazan'ın manevi kazançlarını en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Anatoprak, öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Samimi bir atmosferde geçen iftar programında, gençler manevi değerler üzerine sohbet ederek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirme fırsatı buldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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