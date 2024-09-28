Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Umreye Uğurlama Töreni Düzenlendi

Kütahya'da Umreye Uğurlama Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde umre ibadetine gidecek 27 vatandaş için Ulu Cami avlusunda uğurlama merasimi yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla gerçekleşen programa katılan din görevlileri, umrenin manevi önemine vurgu yaptı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinden umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak 27 vatandaş için Ulu Cami avlusunda uğurlama merasimi düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal beldelere gitmeye hazırlanan umreciler ve yakınlarının katıldığı programa Şube Müdürü Mehmet Dönmez, İlçe Vaizi Erdoğan Tuna, din görevlileri ve ilçe halkı da iştirak etti.

Program, din görevlilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim, tehlil, telbiye ve ilahilerle başladı. Ardından Şube Müdürü Mehmet Dönmez, katılımcılara "Umre ibadetinin fazileti" üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Dönmez, umrenin manevi açıdan önemine dikkat çekerek, bu ibadetin insan ruhunu ve gönlünü arındırma vesilesi olduğunu ifade etti.

Merasim, İlçe Vaizi Erdoğan Tuna'nın yaptığı dua ile sona erdi. Umreciler, sevdiklerinin duaları ve iyi dilekleriyle kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Yerel Haberler Gediz Yerel Yaşam Dünya Cami

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi
Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

Ünlü isme büyük vefasızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });