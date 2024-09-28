Kütahya'da Umreye Uğurlama Töreni Düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinden umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak 27 vatandaş için Ulu Cami avlusunda uğurlama merasimi düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal beldelere gitmeye hazırlanan umreciler ve yakınlarının katıldığı programa Şube Müdürü Mehmet Dönmez, İlçe Vaizi Erdoğan Tuna, din görevlileri ve ilçe halkı da iştirak etti.

Program, din görevlilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim, tehlil, telbiye ve ilahilerle başladı. Ardından Şube Müdürü Mehmet Dönmez, katılımcılara "Umre ibadetinin fazileti" üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Dönmez, umrenin manevi açıdan önemine dikkat çekerek, bu ibadetin insan ruhunu ve gönlünü arındırma vesilesi olduğunu ifade etti.

Merasim, İlçe Vaizi Erdoğan Tuna'nın yaptığı dua ile sona erdi. Umreciler, sevdiklerinin duaları ve iyi dilekleriyle kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA