Kütahya'da Uluslararası Öğrenci Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen "Öğrenci Şenliği" programı, Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kafeteryası'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte 16 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciler, ülkelerine ait yöresel ürünleri, lezzetleri, müzik aletlerini ve folklorik danslarını sergileyerek kültürlerini tanıttı. Renkli programa Kütahyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, etkinliğin önemine değindi. Başkan Ceyhun, "Kütahyamızda güzel bir etkinlik planladık. Ülkemizde çok sayıda uluslararası öğrenci var ve bu bizim arzuladığımız bir şey. Bu öğrenciler mülteci değil; buraya eğitim için geliyorlar, bir meslek sahibi olup memleketlerine dönüyorlar. Ancak Türk öğrencilerle aralarında iletişim problemi olduğunu fark ettik. Aynı zamanda birbirleriyle de kaynaşmada sıkıntı yaşıyorlar. Bu tarz etkinliklerle bu sorunları çözmeye ve kültürel köprüler kurmaya çalışıyoruz. Burada 16 ülkeden kardeşlerimiz var. Yiyeceklerini, hediyelik eşyalarını ve folklorik kültürlerini sergiliyorlar. Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerimiz, ülkelerine döndüklerinde Türk kültürünü ve buradaki dostluklarını unutmuyorlar" dedi.

"Gazze'de büyük sıkıntılar yaşanıyor"

Sebahattin Ceyhun, bölgede yaşanan savaşlara da değinerek barış mesajı verdi. Başkan Ceyhun, "Etrafımızda Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, Sudan'da büyük problemler var. Hele Gazze'de büyük sıkıntılar yaşanıyor. İnşallah buradan başlayan bu dostluk ve barış havası tüm dünyaya yayılır ve savaşlar sona erer. Bizim amacımız, barışçıl bir dünya için köprüler oluşturmak ve işbirlikleri kurmak" diye konuştu.

Suriye standına yoğun ilgi

Programda özellikle Suriye standı büyük ilgi gördü. Suriye halkının yaşadığı özgürlük sürecine değinen Ceyhun, "Burada Suriye standına olan yoğun ilgi, insanların oradaki hürriyet havasını hissetme çabasıdır. İnşallah bu süreç barışla sonuçlanır ve Gazze, Sudan ve diğer ülkelerdeki savaşlar da son bulur" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Afganistan, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Irak, Komor Adaları, Lübnan, Mısır, Somali, Sudan, Suriye, Ürdün ve Yemenli öğrenciler, yöresel kıyafetleri ve kültürel danslarıyla büyük beğeni topladı. Geleneksel müzikler eşliğinde sergilenen danslar ve oyunlar, programa katılanların ilgisini çekti. - KÜTAHYA