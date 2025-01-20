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Kütahya'da Türkiye'de Bir İlk: Barınma Akreditasyonu Sınavı Yapıldı

Kütahya'da Türkiye'de Bir İlk: Barınma Akreditasyonu Sınavı Yapıldı
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi ekibinin katıldığı barınma akreditasyonu sınavı, Kütahya AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Sınavda, ekipler çadır kurarak operasyon süreçlerini değerlendirdi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEM AKUB) ekibinin de yer aldığı ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan "barınma akreditasyonu" sınavı, Kütahya Afet ve Acil Durum ( Afad ) İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Sabah saatlerinde başlayan sınava yaklaşık 40 ekip üyesi katıldı. Gönüllüler, sınav kapsamında belirlenen kriterlere uygun şekilde 45 dakika içerisinde çadır kurdu. Gruplar halinde çalışan ekip üyeleri toplamda 10 çadırı nizami şekilde tamamladı. AFAD Başkanlığı ve farklı illerden gelen gözetmenler, sınav sürecini yakından takip etti.

Kütahya AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, sınavın sadece çadır kurma değil, bir bütün olarak operasyon sürecini değerlendirmeye yönelik olduğunu belirtti. Özkan, "Bu sınav, ilimizden çıkıştan olay mahalline varışa, oradaki ekiplerle koordinasyona ve çadırların geri toplanmasına kadar olan süreci kapsıyor. Türkiye'de bu sınav ilk kez Kütahya'da gerçekleştiriliyor. Başarılı olan ekiplerimizin akreditasyonu onaylanacak" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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