Kütahya'da THM Kadın Sesleri Topluluğu'ndan "Kahramanlık Türküleri" konseri Kütahya Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Türk Halk Müziği Kadın Sesleri Topluluğu, "Kahramanlık Türküleri" adıyla ilk solo ve koro konserini Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde verdi.

Kütahya'da THM Kadın Sesleri Topluluğu'ndan "Kahramanlık Türküleri" konseri

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Türk Halk Müziği Kadın Sesleri Topluluğu, "Kahramanlık Türküleri" adıyla ilk solo ve koro konserini Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde verdi.

Şef Erhan Bozkurt yönetiminde birbirinden güzel türküleri solo ve koro halinde seslendiren Kadın Sesleri Topluluğu, salonu dolduran Kütahyalıların büyük beğenisini kazandı.

Program sonunda, Kütahya'da bu tür kültür-sanat toplulukların çoğaldığını dile getiren Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'a ve programda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.