Haberler

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne 42 personel alımı yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İşgücü Uyum Programı kapsamında temizlik ve çevre düzenleme işlerinde görevlendirilmek üzere 42 personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular 23 Ocak 2026'ya kadar devam edecek.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında temizlik ve çevre düzenleme işlerinde görevlendirilmek üzere 42 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Alımlar, Kütahya merkezle birlikte 8 ilçeyi kapsayacak. Başvurular, 23 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi, e-Devlet kapısı veya Alo 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, alınacak personelin müdürlüğe bağlı kurum ve kuruluşlarda bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve temizlik işlerinde istihdam edileceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı

Sevk sırasında kalbi durdu! Film sahnelerini aratmayan müdahale
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı

Sevk sırasında kalbi durdu! Film sahnelerini aratmayan müdahale
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler