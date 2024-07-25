Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da tarihi konakta tuz odası hizmete açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da tarihi bir konakta faaliyet gösteren dernek, duvarları tuz kayaları ile kaplanmış bir oda açarak birçok hastaya hizmet vermeye başladı. Tuz odası terapisinin birçok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor.

Kütahya'da tarihi konakta hizmete sunulan duvarları tuz kayaları ile kaplanmış oda, birçok rahatsızlığı bulunan hastaların ilgisini görüyor.

Fuatpaşa Mahallesi Dispanser Yokuşu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 'Ülkemiz Değerlerini Tanıtma Kültür ve Sanatımızı Geliştirme Derneği' bünyesinde kurulan ve Çankırı'dan getirilen tuzlarla duvarları kaplanan konak içindeki oda hizmet vermeye başladı.

"Birçok rahatsızlık için faydalı"

Dernek Başkanı Abdurrahman Yıldız, tuz odası tedavisinin 19. yüzyıldan bu yana özellikle Avrupa'da bilindiğini söyledi.

Tuzun halk arasında zararlı olarak bilindiğini, ancak tuz odalarının birçok hastalığa iyi geldiğini ifade eden Yıldız, "Tamamen doğal olan tuzun, astım, bronşit, egzema, sedef, kronik kulak burun boğaz hastalıkları ile uykusuzluk ve stres gibi sorunların tedavisine iyi geldiği biliniyor. Tuz odası terapisinin sağlık açısından hiçbir zararı yoktur. Tansiyon hastalarına birebir faydalıdır. Saman nezlesi gribal rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinmektedir" dedi.

Yıldız, 150 yıllık olduğunu tahmin edilen tarihi konakta henüz yeni olmasına rağmen tuz odası terapisine katılmak için bir çok kişinin geldiğini, yoğunluğun her geçen gün daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Tuz odasına gelenler ise, rahatsızlıklarından bir süre sonra şifa bulduklarını kaydettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Kültür Yerel Sağlık Yaşam Güncel Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Bakmadan Geçme

26 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 26 Temmuz burç yorumları nedir? RUZOMBEROK- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE #128308 Ruzomberok- Trabzonspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024- 2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında ve neden öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs ücreti ne kadar oldu, yeni ücretler ne zaman uygulanacak? İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar?
4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış

4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title