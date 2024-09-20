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Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı

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Kütahya'da düzenlenen operasyonda evinde 98 adet tarihi sikke bulunan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kütahya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

KÜTAHYA - Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda evinde 98 adet tarihi sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince M.T. isimli şüphelinin ev ve işyerine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 98 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen sikke, 2 adet detektör ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Yerel

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika Kütahya 3-sayfa Hukuk Yerel

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