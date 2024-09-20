Kütahya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

KÜTAHYA - Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda evinde 98 adet tarihi sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince M.T. isimli şüphelinin ev ve işyerine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 98 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen sikke, 2 adet detektör ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.