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Kütahya'da Suriyeliler, Şam'daki zaferi kutladı

Kütahya'da Suriyeliler, Şam'daki zaferi kutladı
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Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesiyle Kütahya'da yaşayan Suriyeliler, zafer sevincini meydanlara taşıdı. Türk, Filistin ve Suriye bayrakları eşliğinde kutlama yapıldı.

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esed yönetiminin kontrolü kaybetmesiyle birlikte, Kütahya'da yaşayan Suriyeliler zafer sevincini meydanlara taşıdı.

Zafer Meydanı'nda toplanan Suriyeliler; Türk, Filistin ve Suriye bayrakları eşliğinde rejimin çöküşünü kutladı. Kalabalık, Esed rejimini eleştiren sloganlar atarken, meydanda toplanan vatandaşlara lokum ikram etti.

Kutlamaya katılan Suriyeli Abdurrahman Şeyhibrahim, ülkelerinde savaşın sona ermesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları söyledi:

"Ülkemizde savaş bitti, sevinçliyiz. Yeni bir dönem başlayacak. Yaklaşık 13 yıldır Türkiye'deyiz. Türk halkına ve hükümetine sonsuz teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki günlerde ülkemize döneceğiz."

Suriyelilerin kutlamalarına Kütahyalılar da alkış ve sloganlarla destek verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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