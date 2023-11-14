Kütahya'da 'Sosyal denge sözleşmesi' imzalandı

Kütahya İl Özel İdaresi ve Bem-Bir-Sen arasında, İl Özel İdaresi bünyesinde görev yapan memurların mali ve sosyal haklarında iyileştirme yapılmasını öngören 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı.

Kütahya İl Özel İdaresi ve Bem-Bir-Sen arasında, İl Özel İdaresi bünyesinde görev yapan memurların mali ve sosyal haklarında iyileştirme yapılmasını öngören 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı.

Sözleşme, Vali Musa Işın ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu tarafından imzalandı.

İl Özel İdaresi olarak çalışanların haklarını korumak ve iyileştirmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Vali Işın, sözleşmenin İl Özel İdaresinde çalışan tüm memurlara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Törende Bem-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Ahmet Enes Karadaş da hazır bulundu. - KÜTAHYA