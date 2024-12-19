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Kütahya'da Sıcak Çorba İkramı Hizmeti Devam Ediyor

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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vatandaşlara sıcak çorba ikram ederek özellikle sabah saatlerinde öğrencilere ve çalışanlara kolaylık sağlıyor. 4 aydır süren hizmet, halktan büyük memnuniyet görüyor.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, şehir genelinde başlattığı çorba ikramı hizmetiyle vatandaşların gönlünü kazanıyor. Hafta içi her sabah farklı mahallelerde kurulan portatif ikram aracında öğrencilere ve çalışanlara sıcak çorba dağıtılıyor.

Yaklaşık 4 aydır devam eden bu hizmet, özellikle sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler ve işe giden vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Şimdiye kadar binlerce kişiye ulaşan çorba ikramı, halktan tam not aldı.

Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, çorba ikramının geleneksel hayır hizmetlerinin bir yansıması olduğunu belirterek, "Kütahya'da yeni bir hizmete imza atarak hafta içi her sabah şehrimizin farklı lokasyonlarında portatif ikram aracımızla hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri motive ediyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bütçemizin dörtte birini bu tür hayır işlerinde kullanıyoruz. Amacımız, geleneklerimizi yaşatarak vatandaşlarımızın yanında olmaktır" dedi.

Çorba ikramından faydalanan vatandaşlar, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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