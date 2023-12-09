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Kütahya'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Filistin'e Yaptığı Zulmü Protesto Etti

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Kütahya'da sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmü protesto etmek için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile İsrail karşıtı yazıların bulunduğu dövizler taşıdılar.

Kütahya'da sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmü protesto etmek için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi önünde başlayan yürüyüş Zafer Meydanında yapılan basın açıklamasıyla son buldu. Hekimler ve sağlık çalışanları, yürüyüş boyunca ellerinde, Türkiye ve Filistin bayrakları ile İsrail karşıtı yazıların bulunduğu dövizler taşıdı. Yürüyüşün sonunda basın açıklaması yapan Dr. Nurullah Türe, "Gazze'de sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın fark etmeksizin büyük bir katliam, bütün dünyanın gözü önünde devam etmektedir. İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur. Hekimler olarak İsrail'in saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Bu hafta sessiz yürüyüşümüz İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Kütahya'da dahil 20 ilde eşzamanlı olarak düzenlenmektedir. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere dünyadaki tüm hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz. Tüm meslektaşlarımızı sessiz yürüyüşümüze davet ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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