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Kütahya'da Roman Vatandaşlar için Strateji Toplantısı Düzenlendi

Kütahya'da Roman Vatandaşlar için Strateji Toplantısı Düzenlendi
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Kütahya'da Roman vatandaşlara yönelik hizmet ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Roman Koordinasyon Masası Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Roman dernekleri temsilcileri de yer alarak vatandaşların taleplerini dile getirdi.

Kütahya'da, Roman vatandaşlara yönelik hazırlanan strateji belgesi ve eylem planı kapsamında Roman Koordinasyon Masası Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Fikret Zaman başkanlık etti.

Toplantıda, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Roman vatandaşlara yönelik hayata geçirilen hizmetler ve projeler hakkında sunumlar yapıldı. Ayrıca Kütahya'da faaliyet gösteren Roman derneklerinin başkanları ve temsilcileri de toplantıya katılarak, Valilik tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin görüşlerini paylaştı ve vatandaşların taleplerini dile getirdi.

Roman vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek, sosyal uyumu güçlendirmek ve talepleri dikkate alarak projeler geliştirmek adına düzenlenen toplantı, karşılıklı fikir alışverişiyle devam etti. Görüşlerin değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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