Kütahya'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti: Tahinli pide

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, sadece Ramazan ayına özel pişirilen tahinli pideler, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Odun ateşinde ve taş fırında pişirilen Kütahya'ya özgü tahinli pide, Ramazan ayında sofralara lezzet katmayı sürdürüyor.

Pide ustası Mustafa Sayın, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süsleyen geleneksel lezzet tahinli pidenin damak tadı düşkünlerinin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını ifade etti.

Sayın, "Sadece Ramazan ayında yapıyoruz biz bu pideyi. Ramazandan sonra 11 ay ara veriyoruz. Tahinli pidenin tahinli, Şekerli tahinli, tahinli cevizli, cevizli şekerli olmak üzere farklı damaklarda göre 4 çeşidi var. Müşterilerimiz oldukça memnun koca bir yıl bekliyorlar ve ramazan ayında ise büyük ilgi göstererek bizleri memnun ediyorlar. İçerisine sadece tahin ve ayçiçek yağı ekliyoruz ayrıca tercihe göre şeker ilave ediyoruz ve en sonra cevizlerini içine ilave ederek fırınlıyoruz. Kütahya'ya özel bir lezzet oldu artık. Aslında Konya yöresine ait bir pide çeşidi, ancak Kütahya'da da 35 yıldır yapılan bir lezzet oldu. Müşterilerimiz 'Ramazan ayı gelse de alsak' diye ramazanı bekliyorlar. Sahurda müşterilerimiz sadece tahinli olanı tercih ediyorlar, şekerli tahinli olanı ise iftar sonrası tüketiyor. Şuan satış fiyatlarımız ise sade tahinli 15 TL, tahinli cevizli ve tahinli şekerli 20 TL, tahinli, cevizli ve şekerli olursa 25 TL'den satışa sunuyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA