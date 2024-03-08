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Kütahya'da Ramazan Ayında Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiler Açıklandı

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Kütahya İl Müftülüğü, Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak camileri açıkladı. Takvacılar Camii, Bahçelievler Camii, Karagöz Ahmet Paşa Camii, Eyüp Sultan, Duagür Camii ve Mollabey Camii ile Şükür Mescidi bu camiler arasında yer alıyor.

Kütahya'da İl Müftülüğü Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak camileri, Takvacılar Camii, Bahçelievler Camii, Karagöz Ahmet Paşa Camii, Eyüp Sultan, Duagür Camii ve Mollabey Camii ile Şükür Mescidi olarak açıkladı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklarını hızlandıran Kütahya Müftülüğü, Ramazan ayında Kütahya'da hatimle teravih namazı kılınacak camileri, Takvacılar Camii, Bahçelievler Camii, Karagöz Ahmet Paşa Camii, Eyüp Sultan, Duagür Camii ve Mollabey Camii ile Şükür Mescidi olarak belirlendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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