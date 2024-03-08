Kütahya'da Ramazan Ayında Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiler Açıklandı

Kütahya'da İl Müftülüğü Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak camileri, Takvacılar Camii, Bahçelievler Camii, Karagöz Ahmet Paşa Camii, Eyüp Sultan, Duagür Camii ve Mollabey Camii ile Şükür Mescidi olarak açıkladı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklarını hızlandıran Kütahya Müftülüğü, Ramazan ayında Kütahya'da hatimle teravih namazı kılınacak camileri, Takvacılar Camii, Bahçelievler Camii, Karagöz Ahmet Paşa Camii, Eyüp Sultan, Duagür Camii ve Mollabey Camii ile Şükür Mescidi olarak belirlendi. - KÜTAHYA