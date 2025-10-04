Kütahya'da Özel Öğrenciler İçin Kuş Evi Boyama Etkinliği Düzenlendi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce ÇOGEP-2025 "Dumlupınar'da Parlayan Yıldızlar" projesi çerçevesinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, "Fırçamız Sevgi, Renklerimiz Umut" sloganıyla Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulunda ahşap kuş evleri boyama etkinliği gerçekleştirildiği bildirildi.

Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulunda düzenlenen ahşap kuş evleri boyama etkinliğinde özel öğrencilerin sosyal yaşama daha aktif katılmalarını teşvik etmek, çocukların pozitif bir ortamda vakit geçirerek el becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak, toplumun özel bireylere karşı duyarlılığını artırmak ve sosyal sorumluluğa dikkat çekmek amacıyla ahşap kuş evleri çeşitli renklerle boyanarak keyifli anlar yaşandı. Hem öğrencilerin el becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan hem de doğa sevgisi ve hayvan sevgisini pekiştiren etkinlikte boyanan kuş evleri, okul bahçesine ve Emniyet Müdürlüğü bahçesine asılarak kuşların barınabileceği alanlar oluşturuldu. Etkinlikte özel çocukların yüzlerindeki samimi gülüşleri ve kalplerindeki sıcaklıkları gözden kaçmadı. - KÜTAHYA