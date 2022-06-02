Kütahya'da Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapattı: "Mazot Alacak Paramız Yok" - Haberler

Kütahya'da, toplum ulaşım ücretlerine istediği zammı alamayan özel halk otobüsü esnafı kontak kapattı. Vatandaşı mağdur etmek istemediklerini, ancak araçlarına mazot alacak paralarının olmadığını söyleyen Kütahyalı otobüsçüler, "En kısa sürede fiyat tarifemizin bize para kazandıracak şekilde ayarlanmasını istiyoruz. Şu anda kazandığımız para bizim giderlerimizin çok çok altında" dedi.

Kütahya Belediye Meclisi'nin gündeminden nisan ayından beri düşmeyen ulaşım zammı kentte krize neden oldu. Geçen ay verilen zammı yetersiz bularak konunun komisyona yeniden ele alınmasını talep eden özel halk otobüsü esnafı, ulaşım ücretlerine bu ay yapılan zamları da yetersiz buldu ve bugün kontak kapattı. Esnaf otobüslerini seferden çekince vatandaş mağdur oldu.

"BU MEBLAĞLARLA TÜRKİYE'DE TEKER DÖNMEYECEK"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Zafertepe mahallesinde son durakta otobüs esnafı ile bir araya geldi. Vatandaşın mağdur olmaması için çözüm yoluna gidilmesi gerektiğini söyleyen Kasap, "Kütahya'daki şoförlerin iyi niyetli olduğunu biliyorum. Arkadaşların tekeri döndürmeme gibi bir derdi yok. Bu tekerin mazotu olsa dönecek. Ne şiş ne de kebap yanmadan Kütahya Belediyesi'nin bu sorunu derhal çözmesi gerekiyor. Kütahya'da 60 bin kişi taşınacak. Bu insanlar mağdur olacak. Kimi işe gidemeyecek, kimi hastaneye gidemeyecek. İnsanları mağdur etmeye hiçbirimizin hakkı yok. Gelen bütün zamların halka yüklenmesi taraftarı değilim. Mecliste verilen zammın üzerine, kalanı encümende ve mecliste görüşülsün. Bu meblağlarla Türkiye'de teker dönmeyecek" dedi.

"MAZOT DESTEĞİ İSTİYORUZ"

Otobüs esnafı ise vatandaşları mağdur etmek istemediklerini ancak araçlarına mazot alacak paralarının olmadığına dikkat çekti. Belediye Başkanı Alim Işık'a destek çağrısında bulunan bir esnaf, şunları söyledi:

"Bizim, üç aydır bir zam talebimiz vardı. 'Bugün yarın, bugün yarın', bu iş askıya alındı. Bugün mecliste bizim talebimizin çok çok altında bir fiyat tarifesi yapıldı. Arkadaşlarımız, 2,5 yıldır pandemiden, son üç aydır da enflasyondan dolayı çok zor durumda olduğu için bütün birikimlerini bitirdiler, kredi kartlarını doldurdular. Bizim, araçlara akaryakıt alacak paramız kalmadı. Sefere çıkma imkanımız kalmadı. Bugün mecliste öğrenciye yapılan 10 kuruşluk zam, bizim içimizi acıttı. Bu, bizim hiçbir yaramıza merhem olmadı. Mazot desteği talebimiz de karşılık bulmadı. Bundan dolayı şu anda çalışamıyoruz, mazotumuz yok. Belediye başkanımızdan derhal çözüm bulmasını istiyoruz. Bize mazot desteği vermesini istiyoruz. En kısa sürede fiyat tarifemizin hak ettiğimiz şekilde, bize para kazandıracak şekilde ayarlanmasını istiyoruz. Şu anda kazandığımız para bizim giderlerimizin çok çok altında."

"YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK"

Özel halk otobüslerinin kontak kapatması üzerine Kütahya Belediyesi'ne ait bütün araçlar yolcu taşımak amacıyla seferber edildi. Belediye hizmet binasında konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şöyle konuştu:

"Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olan bu durumun sonlandırılmaması halinde kontak kapatan ve sefere çıkmayan araç işletmecilerinin rotasyonlu kullanım hakkı iptal edilecek. Ayrıca Kütahya Belediyesi Denetimli Halk Otobüsleri Yönetmeliği'ne göre, yapılmayan her sefer ayrı bir ihlal suçu olarak değerlendirilerek ilgililer hakkında idari yaptırımlar ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak yasal işlem yapılacaktır. Otobüs işletmecisi esnaflarımıza sağduyulu olmalarını, vatandaşları mağdur edecek herhangi bir eyleme kalkışmamalarını özellikle istirham ediyorum. Şu andan itibaren duraklarda bekleyen vatandaşlarımızın evlerine iletilmesi amacıyla kendi makam aracım dahil olmak üzere belediyemizin tüm araçları seferber edilmiş olup, toplu ulaşımda kullanılacak olacak şekilde, bu kriz çözülünceye kadar hizmetlerine amadedir. Yarın sabahtan itibaren de her türlü tedbir alınıp, hiçbir öğrencimiz ve vatandaşımız mağdur olmayacak şekilde toplu ulaşımları sağlanacaktır. Gereği yapılacaktır."

ANKA / Yerel