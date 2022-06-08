Kütahya'da ortaokul öğrencilerine itfaiye mesleği tanıtıldı - Haberler

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Kütahya'da ortaokul öğrencilerine itfaiye mesleği tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'da ortaokul öğrencilerine itfaiye mesleği tanıtıldı

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Linyit ve Cumhuriyet Ortaokulu'nda, ortaokuldan liseye geçen öğrencilere yönelik meslek tanıtım etkinliği düzenledi.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Linyit ve Cumhuriyet Ortaokulu'nda, ortaokuldan liseye geçen öğrencilere yönelik meslek tanıtım etkinliği düzenledi.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında ortaokul son sınıf öğrencilerine yönelik meslek tanıtım etkinliği düzenledi.

Her iki ortaokulun bahçesinde gerçekleşen tanıtımda, itfaiyecilik mesleğini seçecek öğrencilere, meslek hakkında detaylı bilgiler verilirken, itfaiye aracı ve ekipmanlarının da tanıtımı yapıldı.

Görevli itfaiye erlerine meslekle ilgili sorular soran öğrenciler, verilen bilgilerin faydalı olduğunu ve itfaiyecilik mesleği hakkında gerekli bilgileri aldıklarını ifade ederek, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi Cumhuriyet İtfaiye LGS Yerel Haberler

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