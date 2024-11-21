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Kütahya'da Okul Servis Araçlarına Özel Trafik Denetimi

Kütahya'da Okul Servis Araçlarına Özel Trafik Denetimi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen özel denetimlerde, çocukların güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak ve sürücülerin dikkat seviyelerini artırmak amacıyla çalışmalar yaptı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul servis araçlarına yönelik özel denetim gerçekleştirdi.

Denetimler, sabah saat 07.30 ile 09.30, öğle 12.30 ile 13.30 ve akşam 15.00 ile 18.00 arasında yapıldı. Denetimlerin amacının, okul çağındaki çocukların güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak, servis sürücülerinin dikkat seviyelerini artırarak muhtemel trafik kazalarının önlenmesine katkıda bulunmak ve denetim faaliyetleriyle yakalanma riskini artırarak sürücülerin dikkatini en üst düzeye çıkarmak olduğu belirtildi. Bu özel denetimler, öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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