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Kütahya'da Öğrenciler ve Ailelerinden Anlamlı Sabah Namazı Buluşması

Kütahya'da Öğrenciler ve Ailelerinden Anlamlı Sabah Namazı Buluşması
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Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, aileleriyle birlikte tarihi Saadettin Camii'nde sabah namazında buluştu. Namaz sonrası çorba ikramının yapıldığı etkinlikte manevi değerlerin önemi vurgulandı.

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, aileleriyle birlikte sabah namazını için Saadettin Camii'nde bir araya geldi.

Tarihi Saadettin Camii, öğrenci ve aileleriyle gerçekleşen anlamlı sabah buluşmasına ev sahipliği yaptı. Öğrenciler aileleriyle sabahın nurunu, manevi huzurunu paylaşmak için sabah namazını birlikte eda ettiler.

Namazın ardından öğrenci ve ailelerine çorba ikram edildi. Birlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren buluşma ve çorba ikramı esnasında yapılan sohbetlerde manevi değerlerin ve birlik olmanın önemi anlatıldı.

Tarihi dokusuyla huzur veren Saadettin Camii'nde gerçekleşen anlamlı buluşma, katılımcıların hem ruhlarını, hem de gönüllerini ısıttı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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