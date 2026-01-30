Haberler

Kütahya İl Müftülüğünden evinde eğitim gören hasta öğrenciye anlamlı ziyaret

Kütahya İl Müftüsü Vekili Salim Üzülmez ve Küpecik Camii İmam-Hatibi Aziz Yavuz Sivri, musküler distrofi hastası Deniz Berat'ı ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okumaya geçişini kutladılar ve kitap hediye ettiler.

Kütahya İl Müftüsü Vekili Salim Üzülmez ile Küpecik Camii İmam-Hatibi Aziz Yavuz Sivri, evinde eğitim gören musküler distrofi hastası öğrenci Deniz Berat'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İl Müftüsü Vekili Salim Üzülmez ve gönüllü olarak Deniz Berat'a ders veren İmam-Hatip Aziz Yavuz Sivri, Kur'an-ı Kerim okumaya geçmenin mutluluğunu yaşayan Deniz Berat'ı tebrik etti. Üzülmez ve Sivri, Deniz Berat'a Kur'an-ı Kerim ile çeşitli dini kitaplar hediye etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Üzülmez ve Sivri, Deniz Berat'a sağlık, afiyet ve başarılarla dolu bir ömür temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

