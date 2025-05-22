Kütahya'da Motosiklet Kazaları Kameralara Yansıdı

Kütahya'da Motosiklet Kazaları Kameralara Yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da meydana gelen trafik kazalarında motosiklet sürücülerinin önemli rol oynadığı görülürken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde aşırı hız ve trafik kurallarına uyulmaması dikkat çekti.

Kütahya'da motosikletlerin karıştığı kazalar kameraya yansıdı

KÜTAHYA - Kütahya'da yaşanan trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Kazaların büyük bir kısmına motosiklet sürücülerinin karıştığı dikkat çekti.

30 Ağustos Mahallesi'nde, kavşaktan ana caddeye çıkmak isteyen bir otomobilin, hızla gelen motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kaza kameralara yansıdı. Aynı mahallede meydana gelen benzer bir kazada yine motosiklet ile otomobilin karıştığı görüldü.

Fatih Mahallesi'nde iki motosikletlinin çarpışması, Dumlupınar Mahallesi'nde ise bir motosikletlinin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir vatandaşa çarpması da kameralara yansıyan diğer kazalar arasında yer aldı. Kütahya - Eskişehir ve Kütahya - Afyonkarahisar çevre yolunda meydana gelen kazalara ise özellikle aşırı hızın sebep olduğu görüldü.

Şehrin farklı noktalarında kaydedilen görüntüler, trafik kurallarına yeterince uyulmadığını gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ŞEN - Yerel
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

Erdoğan ara seçim tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım

İşte İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor

Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
Cumhurbaşkanına TSK'da ihraç yetkisi veren düzenleme geri çekildi

Sürpriz karar! Tartışmalı TSK tasarısı geri çekildi
Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru

Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru
ABD Kovid aşılarına 'Genç erkeklerde kalp hasarı' uyarısı ekleyecek

ABD Kovid aşılarına "Genç erkeklerde kalp hasarı" uyarısı ekleyecek
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.