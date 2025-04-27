Kütahya'da Minikler Taekwondo Yarışmaları Coşkulu Bir Şekilde Gerçekleşti

- Kütahya'da Minikler Taekwondo Yarışmaları ilgi gördü

KÜTAHYA - Kütahya Spor Lisesi Spor Salonu'nda, Taekwondo Kütahya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minikler Taekwondo Yarışmaları yoğun katılım ve coşkulu anlara sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde organize edilen yarışmalara, Kütahya başta olmak üzere Uşak, İzmir, Afyon ve Bursa illerinden toplam 110 sporcu katıldı. Minik sporcuların mücadelesi aileler tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla takip edildi.

Yarışmalara ev sahipliği yapan Kütahya Spor Lisesi Müdürü Muzaffer Süleyman Sarı, minik tekvandocuları okullarında ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sarı, açıklamasında şunları söyledi:

"Beş ilden Kütahya, Uşak, İzmir, Afyon ve Bursa olmak üzere toplam 110 sporcu katılım sağlamış bulunmakta. Bundan sonraki yarışmalarda da okulumuzda bu faaliyetleri gönüllülük esasına dayalı olarak yürütmeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi, spor spor salonlarında, sporcular spor salonlarında yetişir. Bu vesileyle her zaman sporun yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Yarışmalarda Taekwondo Uluslararası Hakemi Seylan Yakut ve Kütahya İl Taekwondo Hakemi Koray Duman da görev alarak, müsabakalarla ilgili bilgiler verdiler ve organizasyonun sorunsuz bir şekilde ilerlemesine katkı sağladılar.

Minik sporcuların sahadaki azmi ve heyecanı, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.