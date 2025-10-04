Kütahya'da Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi
Kütahya Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında vefat eden din görevlileri ve camilerin imarında katkı sağlayan hayır sahipleri için mevlid-i şerif programı düzenledi.
Merkez Ali Paşa Camii'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan Mevlid-i Şerif'in ardından İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez tarafından yapılan dua ile tamamlandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel