Haberler

Kütahya'da Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi

Kütahya'da Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında vefat eden din görevlileri ve camilerin imarında katkı sağlayan hayır sahipleri için mevlid-i şerif programı düzenledi.

Kütahya Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, vefat eden din görevlileri ile camilerin imar ve inşasında emeği bulunan hayır sahipleri için mevlid-i şerif programı gerçekleştirildi.

Merkez Ali Paşa Camii'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan Mevlid-i Şerif'in ardından İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez tarafından yapılan dua ile tamamlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.