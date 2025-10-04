Kütahya'da Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi

Kütahya Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, vefat eden din görevlileri ile camilerin imar ve inşasında emeği bulunan hayır sahipleri için mevlid-i şerif programı gerçekleştirildi.

Merkez Ali Paşa Camii'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan Mevlid-i Şerif'in ardından İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez tarafından yapılan dua ile tamamlandı. - KÜTAHYA